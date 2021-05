Из-за смертельного циклона у берегов Мумбаи затонула баржа: десятки человек пропали без вести (видео)

В результате мощного циклона у побережья индийского города Мумбаи затонула баржа из-за чего более 90 человек пропали без вести.

Об этом 18 мая сообщили BBC News.

По данным ВМС Индии, были спасены 177 из 270 граждан, которые находились на борту. При этом поиски продолжаются.

В результате деятельности циклона Tauktae три другие баржи с около 700 людьми на борту оказались в море.

Отмечается, что непогода ослабела после того, как циклон вышел на берег из-за чего погибли не менее 12 человек.

На затонувшей барже, которая принадлежит нефтегазовой корпорации "ONGC", находились люди, задействованные для морского бурения. Когда разразился шторм, якоря баржи не выдержали, и она начала дрейфовать.

По данным ВМФ Индии, было направлено трое военных кораблей, для спасения находящихся на борту трех торговых барж, заброшенных на мель.

На данный момент двое из барж находятся у побережья Мумбаи, столицы штата Махараштра, а третья - у побережья Гуджарата.

Видео непогоды:

Cyclone Tauktae: Indian Navy rescues 177 from barge in Arabian Sea near Mumbai

Track the latest on #CycloneTauktae here: https://t.co/I91v7vg5EZ pic.twitter.com/Y2YReRekGQ

— Economic Times (@EconomicTimes) May 18, 2021