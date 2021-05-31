Во Вьетнаме нашли новый, пугающий ученых вид коронавируса: 9-миллионный город закрыт на жесткий карантин

Власти Вьетнама вводят жесткие ограничения на социальную активность в крупнейшем городе страны Хошимине, а также планируют проверить на коронавирус Covid-19 все 9 миллионов его жителей из-за вспышки "короны" и обнаружения новой ее разновидности, представляющей собой комбинацию из британского и индийского штаммов.

Об этом сообщает в понедельник, 31 мая, агентство Associated Press.

"Власти объявили, что людям в городе Хошимин разрешается выходить из дома только для необходимых мероприятий, а публичные собрания более 10 человек запрещены на следующие две недели", - говорится в заметке.

Ранее, 27 мая, когда начало расти число случаев заболевания, в городе закрыли второстепенные предприятия.

Государственная газета Vietnam News сообщила, что городские власти планируют протестировать все население с возможностью тестирования 100 тысяч образцов в день.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг 29 мая сказал, что гибридный тип коронавируса может легче распространяться и может быть ответственным за недавний всплеск заболеваемости в стране.

Как сообщалось, в начале мая в Индии врачи сообщали о серии случаев заражения выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов редкой инфекцией, также называемой "черным грибком".

Уже 20 мая два индийских штата объявили об эпидемии мукормикоза, также известного как "черная плесень".