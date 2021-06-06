Китайский мегаполис опустел из-за новой вспышки коронавируса: впечатляющие фото и видео

В связи со вспышкой коронавируса в деловом и промышленном центре китайской провинции Гуандун городе Гуанджоу власти ввели жесткий локдаун в 15-миллионом городе и округе.

Как сообщает официальная газета Global Times со ссылкой на официальные органы здравоохранения, распространение инфекции было "быстрым и сильным" – вирус передается быстрее, чем раньше, а пациенты тяжелее переносят болезнь.

И хотя число выявленных больных незначительно – по состоянию на 3 июня в Гуандуне зарегистрировали около полсотни активных случаев заражения коронавирусом, - местные власти ввели локдаун в районах Гуандуна и теперь требуют от всех, кто хочет выехать за пределы провинции, предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный в течение 72 часов.

Так выглядит метро Гоунджоу после введения локдауна:

В городе закрыты уличные рынки, детские сады и развлекательные заведения.

Питание в ресторане в помещении было запрещено. Начальным школам было приказано прекратить очные занятия.

В некоторых частях четырех близлежащих районов жителям было приказано ограничить деятельность на свежем воздухе.

Считается, что большинство последних инфекций в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен вариант, впервые выявленный в Индии, сообщают государственные СМИ. Большинство остальных зараженных ходили с ней на ужин или живут вместе.

Также известно, что этот штамм коронавируса был выявлен в соседнем городе Наньшань, где в субботу, 29 мая, после тестирования людей из Гуанчжоу были зарегистрированы один новый подтвержденный случай и два бессимптомных случая, сообщает The Global Times.

Как сообщалось, у британской разведки собралось достаточно данных, которые доказывают начало пандемии с утечки коронавируса из исследовательской лаборатории в Китае.