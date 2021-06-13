В Индии на ровном месте разверзлась пропасть и "поглотила" автомобиль: видео стало вирусным в сети

В районе Гаткопар в индийском городе Мумбаи утонул припаркованный автомобиль и видео инцидента стало вирусным в сети.

Об этом пишет издание The News Minute.

Отмечается, что на том месте раньше находился колодец, однако для того, чтобы создать новое парковочное место, его закрыли бетонной плитой. Однако из-за сильных муссонных дождей, которые обрушились на город в последние дни, земля под ним просела и привела к разрушению плиты. Таким образом автомобиль буквально засосало в разверзшуюся бездну за считанные секунды.

По данным полиции, в автомобиле никого не было, а потому, к счастью, в инциденте никто не пострадал.

Сейчас местные власти проводят работы по откачке воды, а в отношении ямы будут предприняты "необходимые меры", чтобы обеспечить безопасность людей.

Как сообщалось ранее, муссонные дожди в Мумбаи привели к обрушению трехэтажного здания, что обернулось гибелью по меньшей мере 11 человек.