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В Индии на ровном месте разверзлась пропасть и "поглотила" автомобиль: видео стало вирусным в сети

В Индии на ровном месте разверзлась пропасть и "поглотила" автомобиль: видео стало вирусным в сети
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В районе Гаткопар в индийском городе Мумбаи утонул припаркованный автомобиль и видео инцидента стало вирусным в сети.

Об этом пишет издание The News Minute.

Отмечается, что на том месте раньше находился колодец, однако для того, чтобы создать новое парковочное место, его закрыли бетонной плитой. Однако из-за сильных муссонных дождей, которые обрушились на город в последние дни, земля под ним просела и привела к разрушению плиты.  Таким образом автомобиль буквально засосало в разверзшуюся бездну за считанные секунды. 

По данным полиции, в автомобиле никого не было, а потому, к счастью, в инциденте никто не пострадал. 

Сейчас местные власти проводят работы по откачке воды, а в отношении ямы будут предприняты "необходимые меры", чтобы обеспечить безопасность людей. 

Как сообщалось ранее, муссонные дожди в Мумбаи привели к обрушению трехэтажного здания, что обернулось гибелью по меньшей мере 11 человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, Дожди, Мумбаи.
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