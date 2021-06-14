В Японии у привитых вакциной Phizer начали находить проблему: касается она лишь мужчин

В Японии у семи граждан началось воспаление мышцы сердца после получения вакцины от коронавируса марки Pfizer.

Об этом 13 июня сообщил Минздрав страны.

По данным официальных представителей, на 30 мая около 9,76 млн граждан в Японии привились вакциной Pfizer.

Результатом прививки у 7 людей возрастом от 20 до 69 лет стал миокардит и перикардит. Примечательно, что 6 человек из них являются мужчинами. Первые симптомы проявились у них после получения второй дозы вакцины.

В свою очередь в Минздраве страны отметили, что серьезные опасения касательно безопасности, которые повлияли бы на вакцинацию в Японии, не подтверждены. Официальные представители сообщили, что они продолжат сбор данных по безопасности вакцины как внутри страны, так и за рубежом.

Отметим, ранее в отчете американского Центра роля и профилактики заболеваний говорилось, что вакцины Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у мужчин.

Напомним, что ранее ученые назвали причины изменения в коронавирусе и его новые распространенные симптомы.