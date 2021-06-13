Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин затаил обиду на Байдена и готов отомстить: чего ожидать от саммита в Женеве
Путин затаил обиду на Байдена и готов отомстить: чего ожидать от саммита в Женеве
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
Бигус рассказал о странностях с "пленками Медведчука"
Бигус рассказал о странностях с "пленками Медведчука"

Страны G7 пожертвуют 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Страны G7 пожертвуют 1 млрд доз вакцины против коронавируса
14:58 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Страны G7 выделят 1 млрд доз вакцины против коронавируса на протяжении года.

Об этом говорилось в коммюнике 13 июня. 

Согласно тексту коммюника G7 будут работать с частным сектором, G20 и другими странами.

Исследователи узнали о существовании новых коронавирусов

В проекте G7 говорится, что в 2021 году было экспортировано не менее 700 млн доз, из которых не менее 50% были отправлены в страны, не входящие группы. 

У группы "семи" также есть обязательства экспортировать и продвигать добровольное лицензирование и некоммерческое глобальное производство вакцин, на которое до сих пор приходилось 95% поставок COVAX.

В свою очередь в центре COVAX, который поддерживает ВОЗ, планируют обеспечить к концу 2021 года 2 миллиарда доз прививок для стран с низким доходам.

Ученые озвучили основные симптомы COVID-19, которые изменились из-за мутаций

Напомним, что в ВОЗ не исключают версию происхождения коронавируса путем утечки из лаборатории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Вакцина, G20, G7, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились
02 Избивавший девочек подросток побывал в полиции и записал новое видео
03 Без отца остались четверо детей: в сети рассказали о погибшем в аварии с такси мотоциклисте
04 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
05 Оккупанты признали провал с добычей воды для Крыма из Азовского моря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие
Украинцам могут значительно повысить цены на газ: названо условие
Мариуполь отмечает годовщину освобождения от российских боевиков: яркие фото и видео
Мариуполь отмечает годовщину освобождения от российских боевиков: яркие фото и видео
Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о &quot;красных линиях&quot;
Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о "красных линиях"
Звезда &quot;Голодных игр&quot; впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)
Звезда "Голодных игр" впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь