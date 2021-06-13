Страны G7 пожертвуют 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Страны G7 выделят 1 млрд доз вакцины против коронавируса на протяжении года.

Об этом говорилось в коммюнике 13 июня.

Согласно тексту коммюника G7 будут работать с частным сектором, G20 и другими странами.

В проекте G7 говорится, что в 2021 году было экспортировано не менее 700 млн доз, из которых не менее 50% были отправлены в страны, не входящие группы.

У группы "семи" также есть обязательства экспортировать и продвигать добровольное лицензирование и некоммерческое глобальное производство вакцин, на которое до сих пор приходилось 95% поставок COVAX.

В свою очередь в центре COVAX, который поддерживает ВОЗ, планируют обеспечить к концу 2021 года 2 миллиарда доз прививок для стран с низким доходам.

Напомним, что в ВОЗ не исключают версию происхождения коронавируса путем утечки из лаборатории.