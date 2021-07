В Пакистане поездка на крыше автобуса завершилась гибелью для 11 детей (видео)

В Пакистане поездка школьников на крыше автобуса обернулась трагедией.

Кадрами инцидента поделился в своем твиттер председатель Международного фонда прав человека (Console Human Rights International Trust) Акил Шераз.

"Очень печальные новости. 11 школьников упали из автобуса, получили тяжелые ранения и скончались в Пакистане", - написал он.

Как видно на кадрах, дети находились на крыше автобуса, когда тот пытался проехать под рекламным щитом. Водитель видимо не учел, что щит расположен недостаточно высоко, а потому детей просто снесло ударом.

Больше подробностей он не сообщил.

It's very sad News

11 schooling children fall down from Bus and badly injured and died in Pakistan. pic.twitter.com/86AO7tEHef

— Console Human Rights Int,l Trust (@AqilSheraz4) July 12, 2021