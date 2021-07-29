Астронавт сфотографировал ночной Токио во время Олимпиады: впечатляющий снимок покорил сеть (фото)

Астронавт NASA Шейн Кимбро сфотографировал ночной вид Токио во время Олимпиады. Кадр сделали с борта Международной космической станции.

Красочный снимок он разместил в своем Инстаграм.

"Многие страны конкурируют за золото, но с нашей точки зрения с 250 миль, мы все одна команда", — отметил астронавт и спросил пользователей каких соревнований они ждут больше всего на Олимпиаде.

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Снимок добавило в свой Инстаграм NASA, и он разлетелся по Сети.

Астронавт Шейн Кимбро часто делится с подписчиками впечатляющими снимками планеты с высоты и фотографиями будней на МКС.

В среду, 28 июля, вид на Олимпиаду из космоса может быть менее впечатляющим. Страну накрывало тайфуном из-за которого часть соревнований пришлось перенести. Предварительно, непогода не должна помешать проведению полуфинала по теннису, куда пробилась украинка Элина Свитолина.