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Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах

Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф

В Турции выросло число жертв лесных пожаров. Пострадали около тысячи человек, счет погибших приближается к десяти. Ответственность за пожары взяли на себя "Дети огня", которые являются частью организации РПК ("Рабочая партия Курдистана"), признанной в Турции террористической.

Ситуацию в Турции проанализировал для "Телеграфа" эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула.

"Использование подобных методов борьбы курдскими террористами – не новая тактика. Организация "Дети огня" и в прошлом неоднократно выступала с подобными заявлениями, беря на себя ответственность за отдельные инциденты. Например, осенью прошлого года она заявила о причастности к организации пожаров в турецкой провинции Хатай. При этом сегодня эта ячейка, связанная с Рабочей партией Курдистана, обращается к жесткой воинственной риторике. Так, поджигатели заявляют, что их целью являются не только турецкие военные объекты, но и представители правящей коалиции – Партии Справедливости и Развития и Партии националистического движения, а также их избиратели, - отмечает эксперт. – Очевидно, что такие выступления приведут только к обострению конфликта. Анкара не может оставить подобные действия безнаказанными".

Поэтому, считает Николай Замикула, в ближайшее время можно ожидать как усиления антитеррористических операций на территории самой Турции, так и продолжения ударов по инфраструктуре курдских боевиков в соседних странах.

"Относительно урона, нанесенного пожарами, стоит отметить, что его окончательные размеры еще предстоит оценить, – продолжает эксперт. – Речь идет как о реальных потерях, причиненных огнем (человеческие жертвы, материальные убытки и ущерб для экосистемы), так и о потенциальных осложнениях. В последнем случае в первую очередь вспоминают угрозу туристическому сезону – ведь пожары охватили именно курортные регионы Турции".

По словам Николая Замикулы, удар по отрасли, которая в последние годы и так страдает из-за пандемии, может быть серьёзным.

"Впрочем, не стоит забывать и о предпосылках, позволяющих надеяться на лучшее, – отмечает эксперт. – Во-первых, значительная часть пожаров, по сообщениям турецких властей, уже локализована, и они не несут опасности туристам. На данный момент туристические агентства прилагают усилия для решения насущных вопросов своих подопечных и организации для них лучших условий – однако речь не идет об эвакуации из-за угрозы жизни. Во-вторых, стоит учесть определённую "твердокожесть" туристов с постсоветского пространства (а именно они формируют значительную долю отдыхающих на турецких курортах) по отношению к подобным вызовам безопасности. Невосприимчивость к угрозам и готовность продолжать отдых даже в экстремальных условиях – распространенное явление в этой среде".

Николай Замикула обращает внимание на адекватную реакцию Украины на ситуацию в Турции. По его мнению, отправка украинских самолетов и экипажей для оказания помощи в тушении пожаров соответствует характеру украинско-турецкого партнерства, и способствует усилению доверительных отношений – как на высшем политическом уровне, так и в рамках межобщественных контактов.

Как сообщал "Телеграф", пламя охватило почти всю южную часть Турции, в частности туристические районы.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Турция, Пожары, РПК, Поджоги, Николай Замикула, Дети огня.
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