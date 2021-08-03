Северная Корея готова к переговорам с США, но выдвинула условия: подробности

Взаимоотношения между Северной Кореей и США складываются не просто. Взаимные требования и упреки завели переговорный процесс в тупик.

Недавняя статья на новостном сайте "News Yahoo" рассказывает на каких условиях руководство Северной Кореи готово пойти на уступки. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Северная Корея хочет, чтобы международные санкции, запрещающие экспорт ее металла и импорт очищенного топлива и других предметов первой необходимости, были отменены. Это обязательное требование для возобновления переговоров с США о денуклеаризации. Об этом во вторник, 3 августа, заявили представители руководства Южной Кореи.

Север также потребовал ослабления санкций в отношении импорта предметов роскоши. По данным разведывательного управления Южной Кореи, северяне хотят иметь возможность ввозить спиртные напитки и костюмы.

Представители Южной Кореи заявило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразили готовность восстановить доверие и улучшить взаимоотношения. Ким Чен Ын также выразил готовность восстановить линии прямой связи между государствами.

Они также заявили, что Северной Корее необходимо около 1 миллиона тонн риса, поскольку в прошлом году ее экономика пострадала от пандемии коронавируса и плохой погоды.

Центральный банк Южной Кореи на прошлой неделе заявил, что экономика Северной Кореи пострадала от самого большого за 23 года спада в 2020 году из-за санкций ООН, мер изоляции, вызванных пандемией COVID-19, и погодных условий.

Мун сделал улучшение дипломатических и экономических отношений с Северной Кореей своим главным приоритетом, в то время как Соединенные Штаты давно настаивают, что отношения с Северной Кореей не могут улучшиться, пока она не откажется от своих ядерных и ракетных программ.

С 2006 года Северная Корея провела шесть ядерных испытаний и произвела запуски ракет, способные поразить Соединенные Штаты.

Совет Безопасности ООН ввел широкий спектр санкций против Северной Кореи, включая юридических и физических лиц в этой затворнической стране, за реализацию ее ядерных программ и программ создания баллистических ракет в нарушение резолюций ООН.

США, Япония и Южная Корея также ввели санкции в отношении Северной Кореи, но они не являются обязательными для других стран.

Высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена сообщил агентству Рейтер в марте, что Северная Корея не реагировала на попытки установления закулисных дипломатических контактов в течение долгого времени.

Администрация Байдена осторожно описывает свой подход к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Северная Корея не проводила испытания ядерного оружия или своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наибольшей дальности с 2017 года. Тогда перспектива исторической встречи Ким Чен Ына и Трампа в 2018 году в Сингапуре сыграла свою роль.

Эта и две последующие встречи не смогли убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия или ракетной программы.

Независимые наблюдатели за действием санкций ООН обнаружили, что Северная Корея поддерживала и развивала свои ядерные программы и программы по баллистическим ракетам в течение всего 2020 года в нарушение санкций. Финансирование проводилось за счет хищения около 300 млн долларов посредством хакерских атак.

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