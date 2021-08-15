В Турции почти шесть десятков человек погибли вследствие потопа (видео)

В черноморском регионе Турции вследствие наводнения погибло как минимум 58 человек и еще десятки людей пропали без вести.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Hurriyet".

Как говорят в Управлении стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, наводнения из-за проливных дождей обрушились на северный регион Турции в среду, 11 августа.

В результате стихии в провинции Кастамону погибли 49 человек.

Еще восемь людей погибли в провинции Синоп и один гражданин - в провинции Бартын.

Кроме того, 62 человека пропали без вести в Кастамону и 14 - в Синопе, как сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Вчера и сегодня мы доставили 20 тонн продуктов питания только на вертолете", - сказал Сойлу.

Также он заявил, что официальные лица пытаются удовлетворить потребности пострадавших - от похорон до оценки ущерба.

По данным СМИ, в трех турецких провинциях есть более 450 серьезно поврежденных и разрушенных зданий, но власти будут работать над строительством новых построек в течение следующего года.

Согласно заявлению губернатора Бартына, наводнение разрушило 13 мостов, по меньшей мере 45 зданий были серьезно повреждены.

Также в турецких СМИ пишут, что в пострадавших от наводнения районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

Около тысячи человек работает в Бартыне, более 3,5 тыс. в Кастамону и почти 2 тыс. в Синопе. Они проводят работы по оказанию помощи в пострадавших районах.

Тысячи жителей этих городов эвакуировали в безопасные районы на вертолетах и лодках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 августа в Турции возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек - все они погибли.

Напоминаем, что в Японии из-за проливных дождей, вследствие чего произошло наводнение, погиб один человек и еще двое пропали без вести.