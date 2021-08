Один человек погиб и двое пропали без вести: последствия потопа в Японии (фото)

В Японии из-за проливных дождей, вследствие чего произошло наводнение, погиб один человек и еще двое пропали без вести.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Reuters".

По данным СМИ, проливные дожди вызвали оползень и залили как минимум два дома на западе Японии. Кроме того, из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов.

Torrential rain continues to trigger floods in wide areas of southwestern Japan, damaging homes and disrupting transportation. The flooding comes a day after a landslide killed one person and left two others missing. https://t.co/uI0uVWlXAZ — The Associated Press (@AP) August 14, 2021

На большой части территории западной Японии, особенно на южном острове Кюсю, выпало рекордное количество дождей. Там за три дня до полудня субботы в одном районе выпало 956 мм (37,6 дюйма).

В Японии расширили свои предупреждения о рисках наивысшего уровня опасности, чтобы охватить как можно большее количество людей.

Nearly 1.5 million people in western Japan have been asked to evacuate, after "unprecedented" levels of rainfall triggered floods and landslides: https://t.co/iRsNltmYTa pic.twitter.com/GGiP4zAz7B — DW News (@dwnews) August 14, 2021

Японское метеорологическое агентство предупредило о том, что в ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей.

Japan orders evacuation of over 1.2 million people after heavy rains cause floods https://t.co/X7KYxhxWds — Republic (@republic) August 14, 2021

"Люди должны предпринять шаги для своей безопасности", - заявил на пресс-конференции метеоролог агентства.

Известно, что реки вышли из берегов в нескольких городах, включая Куруме в Фукуоке. Река Камо, протекающая через древнюю столицу Киото, также поднялась высоко, но пока что не превысила уровень.

Как сообщают в СМИ, оползни обрушились на несколько районов префектуры Нагасаки. Из-за этого в одном из них было снесено по меньшей мере два дома и погибла 59-летняя женщина. Кроме того пропали без вести ее муж и дочь. Японские военнослужащие присоединились к спасателям, разыскивающим их.

Torrential rain pounding southwestern Japan triggered a mudslide that swallowed four people and was threatening to cause flooding and more landslides in the region. The mudslide in Nagasaki prefecture hit two houses with four residents total. https://t.co/82g9y798da — The Associated Press (@AP) August 13, 2021

Метеорологи предупреждают, что дожди могут продолжать затапливать Японию еще около недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Китай накрыло убийственное наводнение: десятки человек погибли, тысячи - эвакуированы.

Напоминаем, что на Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.