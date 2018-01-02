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США призвали Иран разблокировать соцсети и мессенджеры

Власти Ирана борются с протестами, запретив соцсети и мессенджеры
22:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсети Insagram и других на фоне протестов в стране, сообщает Associated Press.

"Они (соцсети) являются законными способами общения", — заявил замглавы Госдепартамента США Стивен Гольдштейн, отметив, что люди в Иране должны иметь доступ к этим сайтам.

Антиправительственные протесты в Иране: погибло уже 20 человек

Ранее сообщалось, что власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram на фоне массовых протестов.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Мессенджеры, Соцсети.
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