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США призвали Иран разблокировать соцсети и мессенджеры
Новости мира: В Госдепартаменте США утверждают, что соцсети являются законными способами общения.
Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсети Insagram и других на фоне протестов в стране, сообщает Associated Press.
"Они (соцсети) являются законными способами общения", — заявил замглавы Госдепартамента США Стивен Гольдштейн, отметив, что люди в Иране должны иметь доступ к этим сайтам.
Антиправительственные протесты в Иране: погибло уже 20 человек
Ранее сообщалось, что власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram на фоне массовых протестов.
Telegraf.com.ua