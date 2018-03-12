https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DYEkU3_VQAAGxu2-150x90.jpg Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/3952729-krushenie-turetskogo-samoleta-v-irane-spasateli-obnaruzhili-tela-pogibshih.html
Крушение турецкого самолета в Иране: спасатели обнаружили тела погибших
Новости мира: Спасатели на месте крушения самолета турецкой компании обнаружили тела погибших, пожар продолжается.
Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране. Также на месте катастрофы найдены тела погибших, передает информационное агентство FARS.
Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар, а также отметили, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.
Напомним, по меньшей мере 11 человек погибли в результате падения частного самолета на юго-западе Ирана. Предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.
Telegraf.com.ua