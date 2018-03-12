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Крушение турецкого самолета в Иране: спасатели обнаружили тела погибших

Горы
10:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Спасатели на месте крушения самолета турецкой компании обнаружили тела погибших, пожар продолжается.

Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране. Также на месте катастрофы найдены тела погибших, передает информационное агентство FARS.

Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар, а также отметили, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.

Напомним, по меньшей мере 11 человек погибли в результате падения частного самолета на юго-западе Ирана. Предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.

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Новости мира, В Иране разбился турецкий самолет, Крушение самолета в Иране, Погибшие, Тела.
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