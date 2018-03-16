Сирийские организации призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

Обращение авторы адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции, передает "Радио Свобода".

Правозащитники считают, что российская власть должна повлиять на президента Сирии Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки.

"Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты", - отмечают сирийские правозащитники.

Ранее к бойкоту чемпионата мира в России призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним: с 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся в осаде. У них ограниченный доступ к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

В середине февраля 2018 года армия президента Сирии начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе. Представители неправительственной организации «Врачи без границ» сообщают о более чем тысяче погибших.