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Сирийские организации призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

Война в Сирии
08:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Более 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы изменить политику Москвы в Сирии.

Обращение авторы адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции, передает "Радио Свобода".

Правозащитники считают, что российская власть должна повлиять на президента Сирии Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки.

"Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты", - отмечают сирийские правозащитники.

Гуттериш призывает к срочной эвакуации Восточной Гуты

Ранее к бойкоту чемпионата мира в России призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним: с 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся в осаде. У них ограниченный доступ к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

В середине февраля 2018 года армия президента Сирии начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе. Представители неправительственной организации «Врачи без границ» сообщают о более чем тысяче погибших.

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Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Восточная Гута, Чемпионат мира по футболу 2018.
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