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СМИ: Корабли РФ "охотились" на британскую субмарину во время атаки в Сирии

Субмарина класса Astute
01:25 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Подводная лодка провела несколько дней, пытаясь избежать обнаружения.

Во время ракетного удара по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция, российские военные корабли, самолеты и подводные лодки блокировали одну из британских субмарин класса Astute с ракетами в Средиземном море.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на The Sunday Times.

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На субмарину "охотились" два российских фрегата и самолет, пишет издание.

Также в блокировании приняли участие две подводные лодки класса "Кило", оснащенных торпедами и противокорабельными ракетами, которые западные военно-морские эксперты называют "черная дыра", поскольку они довольно тихие, и их поэтому трудно обнаружить. До этого лодки базировались в порту сирийского города Тартус, однако незадолго до атаки покинули порт.

На помощь британской субмарине пришел американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

Как сообщалось, 14 апреля США, Великобритания и Франции осуществили военную операцию в Сирии в ответ на химическую атаку правительственных сил Башара Асада. В результате были поражены объекты, имеющие отношение к программе сирийского правительства по использованию химического оружия. Погибших в результате операции нет, однако трое человек получили осколочные ранения.

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Новости мира, Astute, Boeing P-8 Poseidon, Война в Сирии, Новости Сирии, Россия, Сирия, Субмарина.
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