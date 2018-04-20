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ВВС Саудовской Аравии бомбят Йемен

ВВС Саудовской Аравии
18:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По сообщениям СМИ авиация коалиции арабских государств нанесла удар по боевикам-хуситам на юго-востоке Йемена, есть жертвы среди мирного населения.

Двадцать человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаударов ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-востоке Йемена. Об этом сообщает "Аль-Масира". Также сообщается, что под авиаудары ВВС коалиции попала машина, которая везла местных жителей в город Таиз, они возвращались с шоппинга.

ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хусит) из Йемена ракет, в том числе три в небе над столицей королевства.

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Все по теме:

Новости мира, ВВС, Йемен, Коалиция, Саудовская Аравия, УДАР, Хуситы.
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