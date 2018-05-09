Рухани назвал решение Трампа "актом психологической войны против Ирана"

Иран будет сначала вести переговоры с подписантами ядерного соглашения, после чего объявит свое решение относительно выхода США из соглашения.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает France24.

"Мы будем ждать несколько недель до принятия решения. Мы поговорим с нашими друзьями и союзниками, другими членами ядерного соглашения", - сказал Рухани..

"С этого момента ядерное соглашение между Ираном и пятью странами... Мы должны ждать, чтобы увидеть, что будут делать пять больших стран", - сказал Рухани.

Он также заявил, что Иран может восстановить "без ограничения" обогащение урана в ответ на объявление Трампом о выходе из соглашения.

"Я приказал Организации по атомной энергии Ирана принять необходимые меры для дальнейших действий, чтобы в случае необходимости мы могли восстановить промышленное обогащения без ограничений", - сказал Рухани.

Рухани заявил, что Иран придерживается всех своих обязательств по ядерным соглашением, как это подтверждают международные инспекторы.

По его словам, есть "короткий промежуток времени", за который можно было бы оценить, могут ли интересы Ирана быть сохраненными совместно с интересами других сторон соглашения.