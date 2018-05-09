Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госсекретарь США отправился в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
Госсекретарь США отправился в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Новости: Бундеслига. Лидер обороны "Герты" перешел в "Байер"
Бундеслига. Лидер обороны "Герты" перешел в "Байер"
Новости: Могерини: ЕС сохранит ядерную сделку с Ираном
Могерини: ЕС сохранит ядерную сделку с Ираном
X

Рухани назвал решение Трампа "актом психологической войны против Ирана"

Хасан Рухани
03:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Рухани выступил на иранском телевидении через несколько минут после объявления Трампом о выходе США из соглашения

Иран будет сначала вести переговоры с подписантами ядерного соглашения, после чего объявит свое решение относительно выхода США из соглашения.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает France24.

"Мы будем ждать несколько недель до принятия решения. Мы поговорим с нашими друзьями и союзниками, другими членами ядерного соглашения", - сказал Рухани..

"С этого момента ядерное соглашение между Ираном и пятью странами... Мы должны ждать, чтобы увидеть, что будут делать пять больших стран", - сказал Рухани.

Он также заявил, что Иран может восстановить "без ограничения" обогащение урана в ответ на объявление Трампом о выходе из соглашения.

"Я приказал Организации по атомной энергии Ирана принять необходимые меры для дальнейших действий, чтобы в случае необходимости мы могли восстановить промышленное обогащения без ограничений", - сказал Рухани.

Рухани заявил, что Иран придерживается всех своих обязательств по ядерным соглашением, как это подтверждают международные инспекторы.

По его словам, есть "короткий промежуток времени", за который можно было бы оценить, могут ли интересы Ирана быть сохраненными совместно с интересами других сторон соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Иран, СВПД, США, Хасан Рухани.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Иракская авиация нанесла удары по командованию ИГИЛ в Сирии В Ливане впервые за 9 лет выбирают парламент В Пакистане на двух шахтах погибли 18 человек

Последние новости

Кайоде рассказал о своих целях в "Шахтере" В Сумской области в одной из школ ветер снес крышу ВККС: Назначение новых судей улучшит ситуацию с правосудием в местных судах
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть
04 Мирча Луческу - о возможности возвращения в "Шахтер"
05 Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
Новости сегодня
03:59 Влажные салфетки могут исчезнуть с прилавков в магазинах Британии
03:43 Геронтологи объяснили почему людям зрелого возраста труднее сконцентрироваться
03:32 Конте - о возможном трансфере Мораты в "Ювентус"
02:49 Врачи назвали симптомы, которые могут указывать на проблемы с почками
02:48 Луческу - о проблемах Манчини в "Зените"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
Новости: Выход США из СВПД: Британия, Франция и Германия сделали совместное заявление
Выход США из СВПД: Лидеры ЕС сделали совместное заявление
Новости: Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде России
Порошенко призвал не поддаваться пропаганде РФ
Новости: Применение грубой силы показало ученым новый вид фотогальванического эффекта
Применение грубой силы показало ученым новый вид фотогальванического эффекта
Добавить комментарий
0