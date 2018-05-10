Саудовская Аравия пригрозила разработкой ядерного оружия

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна готова к разработке ядерного оружия, если Иран возобновит свою ядерную программу.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Мы сделаем все, что нужно для защиты нашего народа. Мы четко дали понять, что если Иран возобновит свой ядерный потенциал, мы приложим усилия, чтобы сделать то же самое", - сказал он.

Глава МИДа Саудовской Аравии приветствовал решение президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном.

Также он назвал "некачественным" предварительное ядерное соглашение с Ираном. По словам аль-Джубейра, в соглашении были существенные недостатки, в частности оно не касалась программы иранских баллистических ракет и поддержки терроризма Ираном.

Как сообщал Укринформ, во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из иранской ядерной программы(JCPOA), а также подписал президентский меморандум о возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены этим соглашением. Позже в американском Минфине объяснили, что предыдущие ограничения, связанные с иранской ядерной программой, вновь вступят в силу поэтапно, через 90-180 дней. С этой целью Агентство контроля за иностранными активами(OFAC) подготовит и выдаст новые предписания.

Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, Германией, а также Евросоюзом. В нем речь шла о снятии санкций с Тегерана в обмен на допуск наблюдателей МАГАТЭ к ядерным объектам в Иране.