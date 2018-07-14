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В Иране публично выпороли мужчину, который выпил алкоголь 10 лет назад

Повседневная жизнь в Тегеране
12:58 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Иране публично наказали мужчину, привязав к дереву в парке и избив кнутом, за распитие алкоголя на свадьбе 10 лет назад.

Иранские государственные СМИ сообщили о публичном наказании мужчины кнутом из-за распития алкоголя во время свадебной церемонии.

Как стало известно, свадьба состоялась более 10 лет назад в городе Кашмар на востоке страны. На кадрах, распространенных через интернет и на ТВ, видно что мужчину привязали к дереву в парке, удары ему наносил человек в балаклаве.

Международная правозащитная организация Amnesty International уже заявила, что публичная порка кнутом в Кашмаре — "очередной ужасный пример того, как иранские власти игнорирует базовые права человека".

Как сообщают правозащитники, некоторых журналистов также приговаривают к публичной порке кнутом из-за результата их работы. Порки кнутом в качестве наказания практикуются в Иране уже много лет.

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Согласно Уголовному кодексу страны, таким методом наказываются более 100 различных преступлений и нарушений. Христиане и религиозные меньшинства от этого наказания защищены.

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Все по теме:

Новости мира, Иран, Мужчина, Наказание, Распитие алкоголя, Свадебная церемония 10 лет назад, Удары кнутом.
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