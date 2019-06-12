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Жена премьера Израиля Нетаньяху решила вернуть государству убытки

Жена премьера Израиля Нетаньяху решила вернуть государству убытки
15:50 Сегодня Телеграф

Новости мира: Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху согласилась вернуть в казну деньги в размере 55.000 шекелей, чтобы не доводить дело до суда.

Жена израильского премьера, Сара Нетаньяху решила не доводить дело до суда о растрате государственных средств на еду, а вернуть деньги в казну и заплатить штраф, сообщает УНН со ссылкой на 9tv.

"Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху поставила подпись под досудебной сделкой, в рамках которой она призналась в использовании ошибки третьего лица (правило, запрещавшее резиденции одновременно тратить деньги на повара и на заказ еды - прим.ред.), и согласилась вернуть в казну деньги в размере 55.000 шекелей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Сара нанесла ущерб государству на сумму 350 000 шекелей, заказывая еду в ресторанах для резиденции своего мужа-премьера, несмотря на то, что там в это время находилась кухарка, которая получает зарплату. Нарушение со стороны Сары состоялись в период с сентября 2010 года по март 2013 года.

Отмечается, что в соглашении уменьшена сумма, которая была потрачена из государственной казны: с 350.000 до 175.000 шекелей. Согласно данному соглашению Сара Нетаньяху вернет казне 45.000 шекелей и выплатит штраф в размере 10.000 шекелей.

"Скорее всего, 16 июня суд примет условия досудебного соглашения между прокуратурой и Сарой Нетаньягу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предварительные слушания по трем делам, в рамках которых против премьер-министра Израиля могут выдвинуть обвинения в коррупции, состоятся после выборов, запланированных на 9 апреля, но не позднее 10 июля.  предварительные слушания, участие в которых должен принять сам премьер и другие подозреваемые в рамках дел, должны состояться в течение трех месяцев после передачи следствию изъятых материалов.

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Все по теме:

Казна, Жена, Возвращение, Премьер-министр Израиля, Государственные средства, Сара Нетаньяху.
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