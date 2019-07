МИД Ирана допускает, что американцы сбили свой БПЛА в Ормузском проливе

Корабль ВМС США в Ормузском проливе накануне мог ошибочно сбить американский беспилотник.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает "Европейская правда".

"Мы не теряли никаких беспилотников в Ормузском проливе или где-нибудь еще. Меня беспокоит то, что корабль американских ВМС Boxer ошибочно сбил их собственный беспилотник", - написал он в своем Twitter.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 19 июля 2019 г.