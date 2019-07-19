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МИД Ирана допускает, что американцы сбили свой БПЛА в Ормузском проливе

МИД Ирана допускает, что американцы сбили свой БПЛА в Ормузском проливе
14:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В МИД Ирана допустили, что сбитый американцами дрон принадлежал США.

Корабль ВМС США в Ормузском проливе накануне мог ошибочно сбить американский беспилотник.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает "Европейская правда".

"Мы не теряли никаких беспилотников в Ормузском проливе или где-нибудь еще. Меня беспокоит то, что корабль американских ВМС Boxer ошибочно сбил их собственный беспилотник", - написал он в своем Twitter.

В то же время, как пишет Reuters, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил журналистам в ООН: "У нас нет данных о потере дрона сегодня".

"Все беспилотники, принадлежащие Ирану в Персидском заливе и Ормузском проливе благополучно вернулись к своим базам после своей миссии идентификации и контроля, нет ни одного отчета о любой реакции со стороны Boxer USS", - сказал представитель вооруженных сил Ирана, цитирует Tasnim.

В США сообщили подробности инцидента с иранским БПЛА

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что военный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник, который приблизился к нему и "проигнорировал многочисленные призывы к отступлению".

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США, Иран, БПЛА, Аббас Арагчи, Ормузский пролив.
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