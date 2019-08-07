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Владелец задержанного Ираном танкера опасается за здоровье экипажа

Владелец задержанного Ираном танкера опасается за здоровье экипажа
05:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды.

Владелец британского танкера Stena Impero выразил беспокойство в связи со здоровьем членов экипажа, которые уже 19 дней находятся под стражей, сообщили во вторник западные СМИ.

"С учетом всех обстоятельств они остаются здоровыми, но мы по-прежнему обеспокоены теми условиями, в которых они находятся, учитывая то количество времени, которое они провели под стражей", - сообщил журналистам глава судоходной компании Stena Bulk Эрик Ханелл.

Он добавил, что связь с командой на борту ограничена.

Британия вошла в коалицию по защите судов в Персидском заливе

Ранее в июле глава палаты судоходства Великобритании Боб Сангинетти заявлял, что захват британского танкера Stena Impero в Персидском заливе "грубо нарушает международные нормы, гарантирующие защиту судов и их экипажей, когда они на законных основаниях находятся в международных водах".

Сангинетти призвал правительство Британии сделать "все необходимое" для безопасного и быстрого возвращения экипажа.

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Все по теме:

Великобритания, Иран, Танкер, Stena Impero, Эрик Ханелл.
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