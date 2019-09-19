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Трамп и Джонсон обсудили "ответ" на атаки по саудовским нефтебазам

Трамп и Джонсон обсудили "ответ" на атаки по саудовским нефтебазам
08:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор

В ходе разговора лидеры США и Великобритании обсудили необходимость "единого дипломатического ответа" на нападения на объекты саудовской нефтяной компании Aramco, сообщил в среду представитель Даунинг-стрит.

"Премьер-министр поговорил с президентом Трампом сегодня днем в связи с субботними атаками на нефтяные объекты Aramco в Саудовской Аравии. Они осудили нападения и обсудили необходимость единого дипломатического ответа со стороны международных партнеров", - заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Он отметил, что лидеры двух стран также согласились с тем, что Ирану "нельзя позволять получать ядерное оружие".

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В среду представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде заявил, что существуют доказательства того, что Иран причастен к атаке на нефтяные объекты предприятий Саудовской Аравии.

Накануне премьер Британии Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обратились с призывом к международному сообществу предпринять совместные действия в связи с нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Согласно заявлению, лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о "необходимости работать вместе с международными партнерами, чтобы согласовать коллективный ответ" на происшедшее.

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В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Затем, во вторник, CNN передал со ссылкой на источник, что американские и саудовские следователи "с очень большой степенью вероятности" определили: нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии было произведено с военной базы на территории Ирана, расположенной на границе с Ираком.

По данным Минобороны королевства, объекты саудовского нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами.

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США, Великобритания, Иран, Саудовская Аравия, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Атака на нефтебазы в Саудовской Аравии.
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