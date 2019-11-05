В Сирии задержали сестру убитого главаря ИГИЛ

Новости мира:Турецкие военные арестовали на севере Сирии сестру убитого главаря ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

В городе Азаз в Сирии турецкие подразделения захватили 65-летнюю Расмию Авад, которая является сестрой убитого главаря ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вместе с женщиной были также задержаны ее муж и невестка, а также пятеро детей. Их допрашивают.

Расмия Авад, которая считается сестрой убитого лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, была захвачена в понедельник в северном сирийском городе Азаз турецкими силовиками.

"Мы надеемся собрать ценную информацию от сестры Багдади о внутренней работе ИГИЛ", - сказал турецкий чиновник.

Сестра аль-Багдади (Фото: скриншот из видео YouTube\Euronews)

Аль-Багдади погиб в прошлом месяце во время рейда американских спецназовцев на северо-западе Сирии. ИГИЛ в аудиозаписи, опубликованной в четверг, подтвердило гибель своего главаря и поклялось отомстить Соединенным Штатам.

Директор по коммуникациям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сказал, что захват женщины является свидетельством решимости Турции в борьбе против ИГИЛ.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.