В Сирии задержали подозреваемого в совершении теракта

Новости мира:Задержан подозреваемый в совершении теракта на севере Сирии.

Спецслужбы Турции задержали боевика, который подозревается в совершении взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Исполнитель нападения был задержан в результате успешной операции Национальной разведывательной организации», - говорится в сообщении.

Минобороны также сообщает, что в воскресенье горожане вышли на улицы Эль-Баба, чтобы выразить протест против терроризма.

По данным министерства, 16 ноября в результате подрыва автомобиля в Сирии неподалеку от границы с Турцией погибли 18 мирных жителей и по меньшей мере 30 получили ранения.