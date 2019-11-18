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В Сирии задержали подозреваемого в совершении теракта

В Сирии задержали подозреваемого в совершении теракта
00:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Задержан подозреваемый в совершении теракта на севере Сирии.

Спецслужбы Турции задержали боевика, который подозревается в совершении взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Исполнитель нападения был задержан в результате успешной операции Национальной разведывательной организации», - говорится в сообщении.

Минобороны также сообщает, что в воскресенье горожане вышли на улицы Эль-Баба, чтобы выразить протест против терроризма.

Теракт на севере Сирии: десятки погибших и раненых (Видео)

По данным министерства, 16 ноября в результате подрыва автомобиля в Сирии неподалеку от границы с Турцией погибли 18 мирных жителей и по меньшей мере 30 получили ранения.

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Сирия, Теракт, Эль-Баб.
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