Между США и Ираном состоялся обмен заключенными

Новости мира:США и Иран провели обмен заключенными.

Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран - американского студента Сюэ Вана.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на иранского чиновника.

Солеймани был задержан сотрудниками ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года, ему не предъявили обвинения. Ван был задержан в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.

"Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии", - написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.

Напомним, участники Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPoA) по ядерной программе Ирана призвали Тегеран к полному исполнению обязательств по соглашению, а также подчеркнули необходимость сдержанности во избежание дальнейшей эскалации напряжения.