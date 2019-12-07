Между США и Ираном состоялся обмен заключенными

Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран - американского студента Сюэ Вана.
Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на иранского чиновника.
Солеймани был задержан сотрудниками ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года, ему не предъявили обвинения. Ван был задержан в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.
"Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии", - написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.
Going home pic.twitter.com/HZHPDc20aj
— Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019
Напомним, участники Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPoA) по ядерной программе Ирана призвали Тегеран к полному исполнению обязательств по соглашению, а также подчеркнули необходимость сдержанности во избежание дальнейшей эскалации напряжения.