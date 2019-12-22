В Сирии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме

Новости мира:Двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в столице Швеции Стокгольме в 2017 году, находятся в сирийской тюрьме.

В сирийской тюрьме сейчас находятся двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме в 2017 году. Об этом сообщается в совместном расследовании таджикской службы "Радио Свобода" и шведского канала TV4.

Так, двое бывших бойцов группировки ИГИЛ, известные под псевдонимами Кори Усмон и Абу Аюб Кулоба, содержатся в сирийском Африне. Город расположен на территории, контролированной турецкими войсками. По данным Службы государственной безопасности Швеции, оба гражданина находились на постоянной связи с исполнителем теракта в Стокгольме Рахматом Акиловым.

Гражданин Узбекистана Акилов в апреле 2017 года въехал на грузовике в толпу людей, которые гуляли по пешеходной улице в центре Стокгольма.

Погибли пять человек, десять получили ранения. 41-летний Акилов был приговорен к пожизненному заключению и депортации из Швеции в случае досрочного увольнения. Акилов – этнический таджик, он поддерживал перед атакой связь с боевиками ИГИЛ из Таджикистана.

Расследование шведских спецслужб установило, что Кори Усмон научил Акилова способу изготовления взрывного устройства, а Абу Аюб Кулоба за несколько часов до атаки подбадривал злоумышленника и давал ему наставления, чтобы тот справился с терактом.

Журналистам удалось выяснить настоящее имя Абу Аюба Кулоба: он оказался Шахбозом Музаффаром, уроженцем Хатлонской области Таджикистана 1993 года рождения. По данным источников, его жена также находится в заключении в Сирии.