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В Сирии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме

В Сирии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме
09:32 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в столице Швеции Стокгольме в 2017 году, находятся в сирийской тюрьме.

В сирийской тюрьме сейчас находятся двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме в 2017 году. Об этом сообщается в совместном расследовании таджикской службы "Радио Свобода" и шведского канала TV4.

Так, двое бывших бойцов группировки ИГИЛ, известные под псевдонимами Кори Усмон и Абу Аюб Кулоба, содержатся в сирийском Африне. Город расположен на территории, контролированной турецкими войсками. По данным Службы государственной безопасности Швеции, оба гражданина находились на постоянной связи с исполнителем теракта в Стокгольме Рахматом Акиловым.

Гражданин Узбекистана Акилов в апреле 2017 года въехал на грузовике в толпу людей, которые гуляли по пешеходной улице в центре Стокгольма.

Погибли пять человек, десять получили ранения. 41-летний Акилов был приговорен к пожизненному заключению и депортации из Швеции в случае досрочного увольнения. Акилов – этнический таджик, он поддерживал перед атакой связь с боевиками ИГИЛ из Таджикистана.

Теракт в Стокгольме: задержан второй подозреваемый

Расследование шведских спецслужб установило, что Кори Усмон научил Акилова способу изготовления взрывного устройства, а Абу Аюб Кулоба за несколько часов до атаки подбадривал злоумышленника и давал ему наставления, чтобы тот справился с терактом.

Журналистам удалось выяснить настоящее имя Абу Аюба Кулоба: он оказался Шахбозом Музаффаром, уроженцем Хатлонской области Таджикистана 1993 года рождения. По данным источников, его жена также находится в заключении в Сирии.

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Сирия, Таджикистан, ИГИЛ, Теракт в Стокгольме.
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