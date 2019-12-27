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Япония направит эсминец на Ближний восток

Япония направит эсминец на Ближний восток
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Корабль будет защищать торговые суда Японии на Ближнем востоке.

Кабинет министров Японии утвердил решение направить Военно-морские силы страны на Ближний Восток для защиты японских торговых судов. Об этом сообщает АР.

"В пятницу Япония одобрила спорный план по отправке своих военно-морских сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить безопасность японских судов, транспортирующих нефть", - говорится в сообщении.

Решение Кабинета министров было принято на фоне напряжённости, которая обострилась между Ираном и США с тех пор, как президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки Ирана.

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В соответствии с планом Япония отправит около 260 военнослужащих вместе с эсминцем и разведывательным самолётом P-3C, главным образом для сбора разведывательных данных в Оманском заливе, Аравийском море и проливе Баб-эль-Мандеб, соединяющем Красное Море и Аденский залив.

Япония будет держаться подальше от Ормузского пролива, где действует коалиция, возглавляемая США.

Премьер-министр Синдзо Абэ сообщил о данном плане президенту Ирана Хасану Рухани ещё на прошлой неделе, когда тот посещал Токио.

Как известно, поставки с Ближнего Востока обеспечивают более 80% потребностей Японии в нефти.

Напомним, США не будут отправлять дополнительные войска на Ближний Восток.

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Япония, Корабль, Ближний Восток, Эсминец, Военный корабль, Кабмин Японии.
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