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Беспорядки в Ираке: протестующие захватили нефтяное месторождение

Беспорядки в Ираке: протестующие захватили нефтяное месторождение
22:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Ираке протестующие захватили территорию нефтяного месторождения.

Группа протестующих в Ираке захватила территорию нефтяного месторождения в Насирии на юге стране.

Иракцы требуют от работников отключить электроэнергию на нефтепромысловом объекте и прекратить все работы, пишет DW.

Как сообщалось ранее, протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибло более 400 человек.

Протесты в Ираке: за три месяца погибли почти полтысячи протестующих

Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире.

В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.

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Нефть, Ирак, Протесты.
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