В ООН отреагировали на гибель иранского генерала

Новости мира:Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за деэскалацию в Персидском заливе.

Нынешняя ситуация в районе Персидского заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить еще одной региональной войны, сообщил телеканал CNN в пятницу со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

"Генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерриш - прим.ред.) последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил Хак.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.