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Нетаньяху обратился к Трампу после гибели иранского генерала Сулеймани

Нетаньяху обратился к Трампу после гибели иранского генерала Сулеймани
18:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Times of Israel.

"Трамп заслуживает благодарности за решительность и скорость. Мы полностью поддерживаем Соединенные Штаты Америки в справедливой борьбе за безопасность, мир и самозащиту", - заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль имеет право защищаться. США имеют такое же право. Сулеймани был ответственным за смерть невинных граждан США и многих других. Он планировал дальнейшие насильственные действия.

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Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

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Все по теме:

США, Иран, Израиль, Ирак, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Касем Сулеймани.
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