МИД Украины отреагировал на убийство иранского генерала Сулеймани

Новости мира:В МИД Украины обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде", - говорится в заявлении.

"Украина исходит из неотложной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщалось ранее, на днях в Багдаде было совершено нападение на базу Операции "Несокрушимая решительность" и на посольство США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, нападение было организовано террористами и при поддержке иранских доверенных лиц.

Позже иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс", был убит по указанию президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами.