Трамп: Иран никогда не выигрывал войну, но не проигрывал в переговорах

Новости мира:Дональд Трамп в Твиттере написал сообщение касательно Ирана.

Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами.

"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами", - написал Трамп в Twitter.

В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Ранее, после появления сообщений о ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, Трамп разместил в Twitter изображение американского флага.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.