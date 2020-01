Трамп: Иран никогда не выигрывал войну, но не проигрывал в переговорах

Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами.

"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами", - написал Трамп в Twitter.

В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

