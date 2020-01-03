Убийство генерала Сулеймани: в Иране сделали жесткое заявление

Новости мира:Совет безопасности Ирана назвал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани "наибольшей стратегической ошибкой".

Высший совет национальной безопасности Ирана назвала нанесение американцами авиаудара по аэропорту Багдада, в результате чего погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, "наибольшей стратегической ошибкой". Об этом сообщается на сайте американского телеканала CNN.

"Америке не удастся легко уйти от ответственности за это просчет", - заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

При этом иранская сторона назвала американцев "преступниками". "Эти преступники встретят суровую месть со стороны тех, кто стремится отомстить в надлежащее время и надлежащем месте", - отмечается в сообщении.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что "одобрил соответствующие решения" в связи с гибелью генерала, и объявил, что "режим Соединенных Штатов Америки будет нести ответственность за все последствия этого преступного авантюризма".

Как сообщалось ранее, на днях в Багдаде было совершено нападение на базу Операции "Несокрушимая решительность" и на посольство США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, нападение было организовано террористами и при поддержке иранских доверенных лиц.

Позже иранский генерал Касем Сулеймани, который возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс", был убит по указанию президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами.