Евросоюз обеспокоен ситуацией в Ираке

Новости мира:Европейский Союз выразил обеспокоенность ситуацией в Ираке.

Европейский Союз обеспокоен ситуацией в Ираке и признал опасность распространения насилия на весь регион в связи с убийством иранского генерала Сулеймани в результате авиационного удара США.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Шарля Мишеля, обнародованном на сайте Европейского Совета.

"Цикл насилия, провокаций и мести, который мы видели в Ираке в течение нескольких прошлых недель, должен быть остановлен. Дальнейшая эскалация должна быть предупреждена любой ценой. Ирак остается очень уязвимой страной. Слишком много оружия и много ополченцев, которые замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни для граждан Ирака. Всплеск насилия несет с собой риск распространения на весь регион и подъема темных сил терроризма, которые процветают во времена религиозного и националистического напряжения", - подчеркнул Мишель.

Как уже сообщалось, Парламент Ирака назначил на субботу, 4 января, экстренное заседание, чтобы обсудить авиационный удар США в Багдаде, вследствие которого погибли высший военный командующий Ирана и некоторые иракские чиновники. В частности, вследствие ракетного удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на пятницу 3 января, вместе с командующим специальными силами "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.