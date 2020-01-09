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В Иране произошла еще одна катастрофа, много погибших и раненых

В Иране произошла еще одна катастрофа, много погибших и раненых
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На северо-востоке Ирана во время движения перевернулся пассажирский автобус, погибли по меньшей мере 20 человек и ранено 24 человека.

Автобус, ехавший из Тегерана в город Гонбад-э-Кабус на северо-востоке Ирана, перевернулся во время движения: погибли по меньшей мере 20 человек и ранено 24 человека.

Об этом сообщает Al Jazеera со ссылкой на местные СМИ.

"Не менее 20 человек погибли и 24 получили травмы в результате аварии с автобусом в Иране", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пассажирский автобус следовал из Тегерана в город Гонбад, что в 500 км от столицы Ирана, когда произошел смертельный инцидент.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.

Как сообщалось, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждана Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

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Вероятной причиной катастрофы самолета называют возгорание двигателя.

Ранее в МАУ обнародовали список погибших членов экипажа самолета - трех пилотов и шести бортпроводников.

9 января в Украине объявлено днем траура.

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Иран, Авария, Жертвы, Автобус.
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