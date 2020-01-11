Bellingcat изучает новое доказательство того, что самолет МАУ сбили ракетой

Новости мира:В Bellingcat считают, что причиной трагедии стала ракета системы "земля-воздух".

Команда Bellingcat изучает новое видео вероятного запуска ракеты "Тор".

Об этом сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет", - сказал Хиггинс и поделился видео с Twitter.

По его словам, причиной трагедии могла послужить ракетная система "земля-воздух" "Тор".

"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух" Тор ", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", - отметил Хиггинс.

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал уничтожение украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

"Я доволен, что иранцы признали это. За последние пять с половиной лет я видел боль, нанесенную россиянами родственникам погибших на борту MH17 из-за лжи, пропаганды и подделкы информации, поэтому удовлетворен, что семьи жертв PS752 лишены этого ", - сказал Хиггинс.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Среди пассажиров авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании. Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической неисправности самолета. Однако утром 11 января Иран объявил, что сбил украинский пассажирский самолет случайно. Авиалайнер взлетел из аэропорта и, приблизившись к засекреченной военной базе IRGC, был воспринят как враждебный объект. Президент Ирана пообещал наказать виновных в уничтожении самолета МАУ.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.