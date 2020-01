Bellingcat изучает новое доказательство того, что самолет МАУ сбили ракетой

Команда Bellingcat изучает новое видео вероятного запуска ракеты "Тор".

Об этом сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет", - сказал Хиггинс и поделился видео с Twitter.

По его словам, причиной трагедии могла послужить ракетная система "земля-воздух" "Тор".

"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух" Тор ", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", - отметил Хиггинс.

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал уничтожение украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

"Я доволен, что иранцы признали это. За последние пять с половиной лет я видел боль, нанесенную россиянами родственникам погибших на борту MH17 из-за лжи, пропаганды и подделкы информации, поэтому удовлетворен, что семьи жертв PS752 лишены этого ", - сказал Хиггинс.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020