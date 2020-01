Авиакатастрофа в Иране: посол РФ в Тегеране посетил посольство Украины

Посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой самолета Boeing 737.

Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице российской дипмиссии в Twitter, пишет УНН.

"Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни, — говорится в сообщении. — Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии".

Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy pic.twitter.com/9IPZTYUNZL

