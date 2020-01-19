Взрыв в секторе Газа: есть погибшие и пострадавшие

Новости мира:В результате взрыва в секторе Газа один человек погиб, еще один пострадал.

Один палестинец погиб, еще один получил ранения в субботу в результате двух отдельных взрывов, прогремевших на юге сектора Газа. Об этом сообщает Синьхуа.

36-летний палестинец погиб в результате взрыва в городе Рафах на юге сектора Газа, еще один получил тяжелые ранения, сообщил представитель Минздрава.

Местные источники отметили, что причиной инцидентов стали подрывы взрывоопасных пережитков войны неподалеку от аэропорта Газы. Ни одно израильское источник не дало комментариев.

Как сообщалось ранее, армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа.