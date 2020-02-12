В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег

Новости мира:В столице Ирака - Багдаде впервые с 2008 года выпал снег,

В столице Ирака, Багдаде, впервые за 12 лет выпал снег. Об этом сообщает Aljazeera.

Сообщается, что последний снегопад в городе был в 2008 году.

Издание напомнило, что снег нередко выпадает на севере Ирака, особенно в горной местности, однако в Багдаде такие осадки - большая редкость.

"Снегопад может продолжаться до среды, учитывая очень холодную погоду", - сказал Амер аль-Джабери, глава пресс-центра Иракского метеорологического центра.

В последние годы Ирак пострадал от череды экстремальных погодных явлений. В 2018 году хроническая нехватка воды спровоцировала кризис в области здравоохранения в центре и на юге, но в следующем году проливные дожди вызвали смертельное наводнение и значительный ущерб домам и сельскохозяйственным культурам.

Эксперты говорят, что Ираку не хватает средств или инфраструктуры, чтобы справиться с изменением климата и опустыниванием некогда плодородной земли.

Снегопад является распространенным явлением в горном северном регионе Ирака. Впрочем, он редко падает в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

Ранее ученые заявили о новых климатических нормах.

Как сообщалось, в Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений.