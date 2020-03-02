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Коронавирус распространяется: зараженных нашли в Саудовской Аравии и Тунисе

Коронавирус распространяется: зараженных нашли в Саудовской Аравии и Тунисе
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саудовской Аравии и Тунисе.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в понедельник в Саудовской Аравии и Тунисе, сообщили арабские СМИ со ссылкой на министерства здравоохранения этих стран.

По данным Минздрава Саудовской Аравии, первым инфицированным является подданный королевства, который недавно вернулся из Ирана.

Министерство здравоохранения Туниса также подтвердило первый случай заражения коронавирусом. Пациентом является житель Туниса, возвратившийся неделю назад из Италии.

В Иордании зафиксировали первые случаи коронавируса

В последние дни в Италии и Иране быстро растет число инфицированных коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 2 марта, число заразившихся в Иране достигло 1,501 тыс., в Италии - 1,704 тыс.

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По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.

Всего в мире зарегистрировано более 3,06 тыс. случаев летального исхода.

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Все по теме:

Эпидемия, Тунис, Саудовская Аравия, Коронавирус.
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