Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете
Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете
Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
9 марта - приметы и обряды в Иванов день
9 марта - приметы и обряды в Иванов день

В Ливане возросло количество зараженных коронавирусом

В Ливане возросло количество зараженных коронавирусом
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Ливане число зараженных коронавирусом возросло до 32 человек.

В Ливане количество случаев коронавируса возросло до 32 после фиксации 4 новых случаев в течение суток. Об этом сообщает LBC.

"В воскресенье четыре новых случая заболевания коронавирусом были обнаружены в Ливане, что привело к росту общего количества случаев инфицирования в стране до 32", - говорится в сообщении.

В учреждении, где лечат инфицированных, отметили, что все пациенты находятся в стабильном состоянии, за исключением 3 человек, их состояние критическое.

В Италии стремительно растет количество жертв коронавируса

Вспышка нового коронавируса Covid-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.

На сегодня от коронавируса в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

Напомним, в Австрии уже 99 человек заразились коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливан, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
02 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
03 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04 ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
05 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
Стоимость нефти упала более чем на 20%
Стоимость нефти упала более чем на 20%
Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции
Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь