В Ливане возросло количество зараженных коронавирусом

Новости мира:В Ливане число зараженных коронавирусом возросло до 32 человек.

В Ливане количество случаев коронавируса возросло до 32 после фиксации 4 новых случаев в течение суток. Об этом сообщает LBC.

"В воскресенье четыре новых случая заболевания коронавирусом были обнаружены в Ливане, что привело к росту общего количества случаев инфицирования в стране до 32", - говорится в сообщении.

В учреждении, где лечат инфицированных, отметили, что все пациенты находятся в стабильном состоянии, за исключением 3 человек, их состояние критическое.

Вспышка нового коронавируса Covid-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.

На сегодня от коронавируса в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

Напомним, в Австрии уже 99 человек заразились коронавирусом.