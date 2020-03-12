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Пандемия Covid-19: Иран просит помощи у МВФ

Пандемия Covid-19: Иран просит помощи у МВФ
20:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иран обратился к МВФ с просьбой выделить $5 миллиардов на борьбу с коронавирусом.

Правительство Ирана просит у МВФ помощь в размере 5 миллиардов долларов для противодействия распространению коронавируса в стране.

Об этом заявил руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Химмети, сообщает IRNA.

"Глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Химмети заявил, что Иран попросил 5 миллиардов долларов кредита у Международного валютного фонда в рамках выделенного для борьбы с коронавирусом пакета финансовой помощи", - говорится в сообщении.

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Химмети отметил, что 6 марта направил письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой с просьбой о предоставлении Тегерану финпомощи.

Эту информацию подтвердил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "(Директор-распорядитель - ред.) МВФ Кристалина Георгиева заявила, что странам, пострадавшим от коронавируса, будет оказана финансовая поддержка через Инструмент быстрого финансирования (RFI). Наш Центробанк немедленно запросил доступ к этому механизму", - отметил Зариф в Twitter.

Он призвал "правление МВФ придерживаться выданного им мандата фонда, быть на правильной стороне истории и действовать ответственно".

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Согласно данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в Иране зафиксировано 10 075 больных вирусом и 429 смертей от него.

Всего в мире подтверждено 127 750 случаев коронавируса, смертей - 4717, выздоровели 68 307 человек.

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МВФ, Иран, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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