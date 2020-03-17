Власти Ирана освободил десятки заключенных из тюрем для борьбы с коронавирусом

Новости мира:Иран решил временно освободить 85 тысяч заключенных, в том числе по политическим делам, из тюрем, чтобы бороться с коронавирусом.

Иран временно освободил около 85 тыс. заключенных, включая политзаключенных, на фоне вспышки коронавирусного заболевания в стране. Об этом заявил во вторник представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, передает Reuters.

"Около 50% заявленных является заключенными, связанными с безопасностью... Также в тюрьмах мы приняли меры предосторожности, чтобы противостоять вспышкам", - сказал Голамхоссейн Эсмаили.

10 марта Специальный докладчик США по правам человека в Иране заявил, что просил Тегеран временно освободить всех политических заключенных из переполненных тюрем, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

16 марта число случаев заражения коронавируса в Иране за сутки выросло на 1053, летальных случаев - на 129.

Ранее также информировалось о том, что 10 марта в Иране из-за распространения коронавируса отпустили около 70 тысяч заключенных.

Напомним, мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более .182 тысяч человек.

На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла.