Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС в ответ на ракетный удар

Новости мира:Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС.

В ночь на 6 мая она нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", — сообщили израильские военные.

Издание The Jerusalem Post ранее сообщило, что ракета упала в Южном округе Израиля. О пострадавших пока не сообщается.

A rocket was just fired from #Gaza at #Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020

Напомним: в последний раз израильские военные нанесли удары по позициям военных ХАМАС в ответ на запуск из сектора Газа 27 марта.

А 23 февраля израильские военные зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.