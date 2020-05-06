Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС в ответ на ракетный удар

В ночь на 6 мая она нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", — сообщили израильские военные.
Издание The Jerusalem Post ранее сообщило, что ракета упала в Южном округе Израиля. О пострадавших пока не сообщается.
A rocket was just fired from #Gaza at #Israel.
— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020
Напомним: в последний раз израильские военные нанесли удары по позициям военных ХАМАС в ответ на запуск из сектора Газа 27 марта.
А 23 февраля израильские военные зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.