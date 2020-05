Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС в ответ на ракетный удар

В ночь на 6 мая она нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", — сообщили израильские военные.

Издание The Jerusalem Post ранее сообщило, что ракета упала в Южном округе Израиля. О пострадавших пока не сообщается.

A rocket was just fired from #Gaza at #Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020