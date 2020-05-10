Трагедия рейса PS752: правозащитники призвали Иран прекратить преследования участников акций протеста

Новости мира:HRW призывает Иран не преследовать активистов за участие в протестах из-за сбития украинского самолета.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Ирана прекратить судебное преследование тех, кто проводил в стране мирные акции из-за сбития украинского пассажирского самолета близ Тегерана 8 января.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Правозащитная группа заявила, что с конца апреля иранские суды приговорили 13 человек, в том числе нескольких студентов, к тюремному заключению, очевидно, за то, что они принимали участие в мирной акции протеста.

Власти Ирана ранее заявили, что арестовала 30 человек в связи с протестами, а деталей о точном количестве тех, кого арестовали непосредственно за сбивание лайнера, не указали.

"Власти Ирана следуют по обычному сценарию действий по уклонению от ответственности, отказываясь предоставить какие-либо подробности расследования относительно виновников смертельной ошибки, но судебные чиновники не тратят время на вынесение приговоров людям, которые протестовали из-за гибели 176 человек", - заявили в Human Rights Watch.

В HRW отмечают, что семьи некоторых жертв выразили обеспокоенность, что пандемия коронавируса замедляет установление справедливости в этом деле.

В правозащитной организации настаивают на том, что Иран должен провести прозрачное расследование и сотрудничать с международными организациями.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбивании самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе МИД, Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что несколько человек уже были задержаны в ходе расследования сбивания украинского лайнера.