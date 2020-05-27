Епидемия: Армения заявила о второй волне COVID-19

Армения столкнулась со второй волной коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Новости Армении".
"К сожалению, мы должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - заявил Пашинян.
Премьер отметил, что темой обсуждений в течение последних дней являются причины произошедшего.
"Уже несколько дней мы обсуждаем то, насколько введенные комендатурой правила соответствуют ситуации и насколько они универсальны. Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений", - пояснил он.
Пашинян выразил уверенность, что при соблюдении правил эпидемиологическая ситуация не только улучшится, но число заражений будет стремиться к нулю. При этом он отметил, что правительство не чурается использовать административные меры для того, что правила соблюдались.
"Принятые до этого административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал Пашинян.
Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13-го июня.
При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.
По положению на утро вторника, 26-го мая, в Армении зафиксированы 7402 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончался 91 пациент, вылечились 3220 человек.