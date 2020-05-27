Епидемия: Армения заявила о второй волне COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса, Армения столкнулась со второй волной COVID-19.

Армения столкнулась со второй волной коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает "Новости Армении".

"К сожалению, мы должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - заявил Пашинян.

Премьер отметил, что темой обсуждений в течение последних дней являются причины произошедшего.

"Уже несколько дней мы обсуждаем то, насколько введенные комендатурой правила соответствуют ситуации и насколько они универсальны. Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений", - пояснил он.

Пашинян выразил уверенность, что при соблюдении правил эпидемиологическая ситуация не только улучшится, но число заражений будет стремиться к нулю. При этом он отметил, что правительство не чурается использовать административные меры для того, что правила соблюдались.

"Принятые до этого административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал Пашинян.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13-го июня.

При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По положению на утро вторника, 26-го мая, в Армении зафиксированы 7402 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончался 91 пациент, вылечились 3220 человек.