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Пятница, 19.06.2020

Иран испытал новые крылатые ракеты с боевой частью (Видео)

Государственные агентства страны сообщили, что стрельбы прошли успешно, видео одного запуска и поражения цели показал канал CTGN. Военное командование Ирана заверило, что такое вооружение обеспечит стране "надежную оборону" даже под санкциями Запада. По данным Корпуса Стражей Исламской революции, ракеты во время учений "Храбрые мученики Рамадана" (в память о погибших под дружеским огнем в прошлых учениях) запускали с берега, в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. Власти страны утверждают, что цели поражены с расстояния 280 км.
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10:54 Сегодня Телеграф
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