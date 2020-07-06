Возле аэропорта Багдада упала ракета типа "Катюша"

Удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие.

Ракета типа “Катюша” упала в понедельник на территории международного аэропорта иракской столицы.

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Отмечается, что боеприпас не взорвался.

Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой.

Напоминаем, израильские истребители и вертолеты нанесли в воскресенье удары по военным объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства ранее в тот же день.